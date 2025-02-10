Элитная 155-я бригада имени Анны Киевской Вооруженных сил Украины исчезла после недолгого существования, написал обозреватель Майк Фреденбург в американском издании Responsible Statecraft. Он отметил, что только во время обучения из части дезертировали 1700 человек. Часть бригады, около двух тысяч человек, проходила обучение во Франции. Еще более пяти тысяч бойцов проходили обучение в Польше и на Западной Украине.

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Позже бригада понесла такие потери, что фактически перестала существовать.

Н а н а б о р и о б у ч е н и е б о й ц о в у ш л о о к о л о д е в я т и м е с я ц е в , и з а э т о в р е м я о к о л о 1 7 0 0 и з н и х с б е ж а л и . < . . . > З а н е с к о л ь к о н е д е л ь б о е в б р и г а д а , н а с о з д а н и е к о т о р о й б ы л о п о т р а ч е н о € 9 0 0 м л н ( 9 м л р д р у б л е й ) , и с ч е з л а , — п о д ы т о ж и л Фреденбург.

Ранее уполномоченный по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова заявила, что в сформированной во Франции 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская», получившей известность из-за массового дезертирства, будут расследовать факты самовольного оставления позиций. Для этого создан специальный отдел из представителей батальонов, откуда сбежали бойцы.

До этого издание Forbes сообщало о распаде еще одной бригады украинской армии — 157-й, направленной под Красноармейск (Покровск). Это произошло после развала 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской. По мнению журналистов, причина этого заключается в отсутствии должной боевой подготовки.