Поддубный назвал ошеломляющие потери Украины на Курском фронте
Огромные потери ВСУ в ходе операции на Курском направлении должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный
«Цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество... За время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без малого 60 тысяч человек. Западу, конечно, на эти данные начхать», — написал Поддубный в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что в Европе задумываются только о материальном ущербе Украины.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области армия России продолжает успешно сдерживать натиск ВСУ. Так, 6 февраля Украина предприняла попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.