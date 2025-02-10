Поддубный назвал ошеломляющие потери Украины на Курском фронте

Огромные потери ВСУ в ходе операции на Курском направлении должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный

« Ц и ф р ы п о т е р ь В С У д о л ж н ы у ж е н е в п е ч а т л я т ь , а о ш е л о м л я т ь . И в п е р в у ю о ч е р е д ь у к р а и н с к о е о б щ е с т в о . . . З а в р е м я , ч т о и д у т б о и н а К у р с к о м н а п р а в л е н и и , п р о т и в н и к п о т е р я л б е з м а л о г о 6 0 т ы с я ч ч е л о в е к . З а п а д у , к о н е ч н о , н а э т и д а н н ы е н а ч х а т ь » , — н а п и с а л Поддубный в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Европе задумываются только о материальном ущербе Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области армия России продолжает успешно сдерживать натиск ВСУ. Так, 6 февраля Украина предприняла попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.