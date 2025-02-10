В ХАМАС заявили о приостановке процесса освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС отложило процесс освобождения заложников из сектора Газа, отметил представитель военного крыла движения Абу Убайда. Решение обусловлено тем, добавил он, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня в регионе, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, очередная партия заложников должна была вернуться домой из сектора Газа в субботу, 15 февраля.

«На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных», отметил Убайда.

Среди нарушений со стороны Израиля он назвал задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в анклав.

Представитель ХАМАС разъяснил, что инициатива была прервана до дальнейшего уведомления. Он уточнил, что Израиль должен компенсировать причиненный им ущерб и придерживаться норм в рамках заключенного соглашения.

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