В ХАМАС заявили о приостановке процесса освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС отложило процесс освобождения заложников из сектора Газа, отметил представитель военного крыла движения Абу Убайда. Решение обусловлено тем, добавил он, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня в регионе, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, очередная партия заложников должна была вернуться домой из сектора Газа в субботу, 15 февраля.

« Н а п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х т р е х н е д е л ь м ы н а б л ю д а л и п о с т о я н н ы е н а р у ш е н и я у с л о в и й с д е л к и с о с т о р о н ы п р о т и в н и к а . В с в я з и с э т и м м ы р е ш и л и о т л о ж и т ь о с в о б о ж д е н и е п л е н н ы х ‎ » , — о т м е т и л У б а й д а .

Среди нарушений со стороны Израиля он назвал задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в анклав.

Представитель ХАМАС разъяснил, что инициатива была прервана до дальнейшего уведомления. Он уточнил, что Израиль должен компенсировать причиненный им ущерб и придерживаться норм в рамках заключенного соглашения.