В Курской области наши подразделения продолжают выдавливать противника, пытавшегося провести контрнаступление в районе села Черкасская Конопелька и деревни Фанасеевка.

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ВСУ перебросили резервы

Украинские формирования пытались провести эвакуацию раненых и восполнить потери, после своей неудавшейся атаки под Суджей, однако попали под удары российской артиллерии и авиации.

Сейчас подразделения ВСУ выбиты с ряда позиций у Черкасской Конопельки. Как сообщает в своем тelegram-канале эксперт Борис Рожин, лесной массив южнее Фанасеевки был полностью зачищен. Затем наши бойцы смогли выдавить противника из деревни. Сейчас ВСУ в Фанасеевке нет, его занимают наши войска. Также есть успехи и восточнее Черкасской Конопельки, где российские военные продвигаются по лесопосадкам.

Украинское командование не оставляет попыток вклиниться в нашу оборону. По данным ТАСС, из Сум в курское приграничье были переброшены резервные подразделения десантников и пехотинцев-штурмовиков. Из Чернигова - тяжелая техника. Всего в Суджанский район Курской области переброшены 320 украинских военных.

Зачистка поселков на покровском направлении

Город Красноармейск (Покровск) остается для наших войск одной из стратегических целей. ВСУ пытаются подтянуть к городу резервы. Сообщается о нескольких бригадах ВСУ, выдвинувшихся из Кривого Рога в район Красноармейска. Сейчас идут активные бои за контроль над населенными пунктами, прилегающими к городу.

По данным ТАСС, село Успеновка к западу от Красноармейска практически полностью зачищено от ВСУ. В силовых структурах агентству уточнили, что в населенном пункте остались немногочисленные очаги сопротивления, поэтому говорить о его полном освобождении пока рано.

" Л ю б ы е и н о с т р а н н ы е в о е н н ы е к о н т и н г е н т ы , о т п р а в л е н н ы е в з о н у б о е в ы х д е й с т в и й б е з м а н д а т а ООН, будут комбатантами и легитимной военной целью ..."

После отступления ВСУ со своих позиций вскрываются многочисленные факты их преступлений. Так, украинские военнослужащие расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления "Покровское".

"Украинские военные зашли к нам на автобазу, хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны", - сообщили бывшие сотрудники.

Западные "миротворцы" станут законной целью

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал слухи об отправке Евросоюзом военных на Украину. "С учетом общей усталости от украинского кризиса действительно начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие диковинные. Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от Совета Безопасности ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших войск", - пояснил дипломат.

Смертельный десерт

В зоне СВО изъяли партию смертоносных шоколадок. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Была изъята партия, в которых была взрывчатка. Шоколадка могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась", - сообщил он в пресс-центре НСН.

На днях в России предотвратили террористический акт с использованием FPV-очков для дронов. Партию заминированных гаджетов изъяли по пути на фронт. Обнаружили их в ходе проверки гуманитарной помощи. В таких очках были установлены самодельные взрывные устройства с 10-15 граммами пластичного взрывчатого вещества.