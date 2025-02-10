В зоне СВО начали использовать верблюдов и ослов

В зоне СВО в качестве курьеров начали использовать верблюдов и ослов
В ходе боевых действий нельзя скидывать со счетов любые возможные варианты использования животных для нужд военных. Так первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал сообщения СМИ о появлении в зоне СВО ослов и верблюдов, которых используют для доставки грузов на передовую.
Его поддержал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
"Любые средства, которые направлены на сохранение жизни наших солдат и офицеров, хороши", - сказал депутат RTVI.
Использование в войсках животных - это нормальная практика, поясняет и полковник запаса Владимир Трухан, которого цитирует радио Sputnik. По его словам, они обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми в определенных военных задачах.
"У ослов большая грузоподъемность, они довольно неприхотливые. А их использование для перемещения грузов по войсковому тылу - вообще обычная практика. Однако гражданская публика зачастую не понимает, что армия всегда, когда начинаются боевые действия, из гражданки пылесосит всё, что может облегчить военным их труд. Допустим, вам надо перевезти миномет. Его надо либо на горбу тащить, либо на осле. Что выберем?" "Средства доставки боеприпасов, которые минимизируют потери личного состава, я бы только приветствовал. Хотя таких способов нет в армейских инструкциях, никто же не отменял знаменитую военную смекалку русского солдата", - заключил Алексей Журавлев.
Использование животных - не столь распространенное явление, но ряд подразделений действительно их применяют.
"Тут у нас контактный мини-зоопарк для раненых. Его придумал замполит для лучшей реабилитации. Лошади помогают разгрузить голову, отвлекают от мыслей"
ДНР. Пункт временной дислокации добровольческого подразделения стал не только военной базой, но и полевым госпиталем. Спрятавшиеся среди деревьев палатки соединены сетью протоптанных тропинок. Одна из них уводит куда-то в глубь леса.
"Пойдем, что покажу", - предлагает старшина роты с позывным Немец.
Мы идем минут десять и выходим на поляну, за которой проглядывается небольшой загон. Возле него собралась группа раненых. По другую сторону ограждения стоит лошадь.
"Тут контактный мини-зоопарк. Его придумал замполит для лучшей реабилитации. Лошади помогают разгрузить голову, отвлекают от мыслей. Покормишь их, и на душе становится как-то легче", - говорит пулеметчик Стикс, который был ранен во время штурма под Суджей.
Он боец взвода обеспечения, и когда прочитал о появлении ослов в зоне СВО, тут же загорелся идеей позаимствовать новшество.
"Мы бы с ними раз в пять больше воды могли по позициям разносить", - говорит боец.
Стикс объясняет, что по утрам каждому бойцу приходится тащить на себе по 40-50 килограммов груза. Идти нужно недалеко, до первых позиций три километра. Но из-за большого веса дорога растягивается на 3-4 часа, поскольку приходится делать привалы. Не помогают даже тележки. По распутице колеса вязнут, и приходится прикладывать огромные усилия, чтобы столкнуть ее с места. В итоге развоз заканчивается часов в 10, а это уже опасное время для передвижений.
"Были бы ослы, мы бы за час мотанулись туда-обратно и принесли бы на себе гораздо больше", - сетует Стикс.
Теперь доброволец ищет объявления о продаже ослов, заодно изучая, какого ухода они требуют. Он уже узнал, что одно животное может тащить на себе 270 кг веса, а если прицепить к нему тележку, потянет и до двух тонн. Выходит, один ослик может заменить целый взвод обеспечения. Но главное, что скорость передвижения группы подноса существенно увеличится. И тот же самый Стикс, будь у него ослик, возможно, даже не получил бы ранение под Суджей. Он попал под атаку дрона, когда возвращался с позиций после того, как отнес туда две канистры бензина для генератора.
Ослы в наших краях более доступны, но верблюды могут перенести больший груз. Видимо, так рассуждали бойцы, которые в качестве эксперимента решили использовать в качестве средств доставки и их тоже. Но, с другой стороны, верблюды, как более крупные животные, легче обнаруживаются. К каким выводам придет этот необычный эксперимент, возможно, скоро узнаем.