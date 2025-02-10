В зоне СВО начали использовать верблюдов и ослов

В ходе боевых действий нельзя скидывать со счетов любые возможные варианты использования животных для нужд военных. Так первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал сообщения СМИ о появлении в зоне СВО ослов и верблюдов, которых используют для доставки грузов на передовую.

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Его поддержал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

" Л ю б ы е с р е д с т в а , к о т о р ы е н а п р а в л е н ы н а с о х р а н е н и е ж и з н и н а ш и х с о л д а т и о ф и ц е р о в , х о р о ш и " , - с к а з а л д е п у т а т R T V I .

Использование в войсках животных - это нормальная практика, поясняет и полковник запаса Владимир Трухан, которого цитирует радио Sputnik. По его словам, они обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми в определенных военных задачах.

" У о с л о в б о л ь ш а я г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , о н и д о в о л ь н о н е п р и х о т л и в ы е . А и х и с п о л ь з о в а н и е д л я п е р е м е щ е н и я г р у з о в п о в о й с к о в о м у т ы л у - в о о б щ е о б ы ч н а я п р а к т и к а . О д н а к о г р а ж д а н с к а я п у б л и к а з а ч а с т у ю н е п о н и м а е т , ч т о а р м и я в с е г д а , к о г д а н а ч и н а ю т с я б о е в ы е д е й с т в и я , и з г р а ж д а н к и п ы л е с о с и т в с ё , ч т о м о ж е т о б л е г ч и т ь в о е н н ы м и х т р у д . Д о п у с т и м , в а м н а д о п е р е в е з т и м и н о м е т . Е г о н а д о л и б о н а г о р б у т а щ и т ь , л и б о н а о с л е . Ч т о в ы б е р е м ? " "Средства доставки боеприпасов, которые минимизируют потери личного состава, я бы только приветствовал. Хотя таких способов нет в армейских инструкциях, никто же не отменял знаменитую военную смекалку русского солдата", - заключил Алексей Журавлев.

Использование животных - не столь распространенное явление, но ряд подразделений действительно их применяют.

" Т у т у н а с к о н т а к т н ы й м и н и - з о о п а р к д л я р а н е н ы х . Е г о п р и д у м а л з а м п о л и т д л я л у ч ш е й р е а б и л и т а ц и и . Л о ш а д и п о м о г а ю т р а з г р у з и т ь г о л о в у , о т в л е к а ю т о т м ы с л е й "

ДНР. Пункт временной дислокации добровольческого подразделения стал не только военной базой, но и полевым госпиталем. Спрятавшиеся среди деревьев палатки соединены сетью протоптанных тропинок. Одна из них уводит куда-то в глубь леса.

" П о й д е м , ч т о п о к а ж у " , - п р е д л а г а е т с т а р ш и н а р о т ы с п о з ы в н ы м Н е м е ц .

Мы идем минут десять и выходим на поляну, за которой проглядывается небольшой загон. Возле него собралась группа раненых. По другую сторону ограждения стоит лошадь.

" Т у т к о н т а к т н ы й м и н и - з о о п а р к . Е г о п р и д у м а л з а м п о л и т д л я л у ч ш е й р е а б и л и т а ц и и . Л о ш а д и п о м о г а ю т р а з г р у з и т ь г о л о в у , о т в л е к а ю т о т м ы с л е й . П о к о р м и ш ь и х , и н а д у ш е с т а н о в и т с я к а к - т о л е г ч е " , - г о в о р и т п у л е м е т ч и к С т и к с , к о т о р ы й б ы л р а н е н в о в р е м я ш т у р м а п о д С у д ж е й .

Он боец взвода обеспечения, и когда прочитал о появлении ослов в зоне СВО, тут же загорелся идеей позаимствовать новшество.

" М ы б ы с н и м и р а з в п я т ь б о л ь ш е в о д ы м о г л и п о п о з и ц и я м р а з н о с и т ь " , - г о в о р и т б о е ц .

Стикс объясняет, что по утрам каждому бойцу приходится тащить на себе по 40-50 килограммов груза. Идти нужно недалеко, до первых позиций три километра. Но из-за большого веса дорога растягивается на 3-4 часа, поскольку приходится делать привалы. Не помогают даже тележки. По распутице колеса вязнут, и приходится прикладывать огромные усилия, чтобы столкнуть ее с места. В итоге развоз заканчивается часов в 10, а это уже опасное время для передвижений.

" Б ы л и б ы о с л ы , м ы б ы з а ч а с м о т а н у л и с ь т у д а - о б р а т н о и п р и н е с л и б ы н а с е б е г о р а з д о б о л ь ш е " , - с е т у е т С т и к с .

Теперь доброволец ищет объявления о продаже ослов, заодно изучая, какого ухода они требуют. Он уже узнал, что одно животное может тащить на себе 270 кг веса, а если прицепить к нему тележку, потянет и до двух тонн. Выходит, один ослик может заменить целый взвод обеспечения. Но главное, что скорость передвижения группы подноса существенно увеличится. И тот же самый Стикс, будь у него ослик, возможно, даже не получил бы ранение под Суджей. Он попал под атаку дрона, когда возвращался с позиций после того, как отнес туда две канистры бензина для генератора.

Ослы в наших краях более доступны, но верблюды могут перенести больший груз. Видимо, так рассуждали бойцы, которые в качестве эксперимента решили использовать в качестве средств доставки и их тоже. Но, с другой стороны, верблюды, как более крупные животные, легче обнаруживаются. К каким выводам придет этот необычный эксперимент, возможно, скоро узнаем.