Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних

Солдаты младше 25 лет смогут заработать в Вооруженных силах Украины (ВСУ) более миллиона гривен за год, а также получить другие льготы.

Условия контракта для граждан возрастом от 18 до 25 лет раскрыл президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

« Ч е л о в е к с м о ж е т з а г о д з а р а б о т а т ь п л ю с к о в с е м у о д и н м и л л и о н г р и в е н . ( . . . ) Э т о т а к о й э к с п е р и м е н т а л ь н ы й к о н т р а к т — т а м м н о г о в с е г о » , — р а с с к а з а л о н .

Украинский лидер уточнил, что государство предлагает таким военнослужащим контракт продолжительностью один год.

Глава государства также сообщил, что помимо выплат солдаты непризывного возраста смогут претендовать на поступление в вузы без экзаменов. По его словам, после окончания контракта они смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.

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Кроме того, украинским военным от 18 до 25 лет обещают предоставить специальные условия по ипотеке.

« Н о л ь п р о ц е н т о в , в с е п р о ц е н т ы б у д у т п о к р ы в а т ь с я г о с у д а р с т в о м » , — с к а з а л Зеленский.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.