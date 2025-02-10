Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних

Солдаты младше 25 лет смогут заработать в Вооруженных силах Украины (ВСУ) более миллиона гривен за год, а также получить другие льготы.

Зеленский раскрыл условия контракта ВСУ для 18-летних
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Условия контракта для граждан возрастом от 18 до 25 лет раскрыл президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

«Человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен. (...) Это такой экспериментальный контракт там много всего», рассказал он.

Украинский лидер уточнил, что государство предлагает таким военнослужащим контракт продолжительностью один год.

Глава государства также сообщил, что помимо выплат солдаты непризывного возраста смогут претендовать на поступление в вузы без экзаменов. По его словам, после окончания контракта они смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.

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Кроме того, украинским военным от 18 до 25 лет обещают предоставить специальные условия по ипотеке.

«Ноль процентов, все проценты будут покрываться государством», сказал Зеленский.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

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