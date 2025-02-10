События в Курской области должны приводить в ужас общество Украины. Об этом заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По словам журналиста, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пехоте и технике должны стать ошеломительными для Киева. Такой итог военкор назвал закономерным для непродуманного вторжения в Курскую область.

« Т е х н и к а б о е в и к о в г о р и т д е с я т к а м и е д и н и ц , с у д ь б а э к и п а ж е й п о н я т н а . З д е с ь о б щ и е ц и ф р ы п о т е р ь В С У д о л ж н ы у ж е н е в п е ч а т л я т ь , а о ш е л о м л я т ь » , — н а п и с а л в б л о г е ж у р н а л и с т .

Стал известен инициатор контратаки ВСУ в Курской области

Бои в российском приграничье идут уже больше шести месяцев — с августа 2024 года. 6 февраля ВСУ начали новое наступление в регионе, однако в России уверены — предпринять действительно что-то масштабное на этом направлении ВСУ не в силах. По официальным данным российского Минобороны, с начала вторжения на этом направлении Украина потеряла почти 60 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.