На Украине захотели стать «52-м штатом США»

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила оригинальное решение политической интеграции, предложив сделать Украину «52-м штатом» Соединенных Штатов Америки.

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Данное заявление было сделано в контексте обсуждения слов президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады как 51-го штата.

« М о ж е т н а с 5 2 - м ш т а т о м ? П о д б о к о м у РФ. Deal», — заявила Безуглая.

Об этом она написала в своем telegram-канале.

В течение последних месяцев Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о возможности установления контроля Вашингтона над Панамским каналом, Канадой и Гренландией.