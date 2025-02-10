На Украине захотели стать «52-м штатом США»
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила оригинальное решение политической интеграции, предложив сделать Украину «52-м штатом» Соединенных Штатов Америки.
Данное заявление было сделано в контексте обсуждения слов президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады как 51-го штата.
Об этом она написала в своем telegram-канале.
В течение последних месяцев Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о возможности установления контроля Вашингтона над Панамским каналом, Канадой и Гренландией.