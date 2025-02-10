В одиночку остановивший грузинскую колонну в 2008-м пулеметчик погиб на СВО

Астраханец Тасболат Ибрашев, известный по событиям Пятидневной войны между Грузией и Южной Осетией, погиб в зоне СВО на Украине в ходе боев под Волчанском Харьковской области, сообщили в пресс-службе президента республики Алана Гаглоева. Боец с пулеметом ПКМ в августе 2008 года в одиночку встретил колонну грузинской армии, направлявшуюся в сторону Цхинвала. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Т а с б о л а т И б р а ш е в — г е р о й , ч ь е и м я н а в с е г д а в п и с а н о в и с т о р и ю Ю ж н о й О с е т и и . П р о я в и в б е с п р и м е р н о е м у ж е с т в о и с а м о о т в е р ж е н н о с т ь , о н в х о д е б о е в ы х д е й с т в и й в Ю ж н о й О с е т и и в 2 0 0 8 г о д у с п у л е м е т о м в р у к а х п р е г р а д и л п у т ь ц е л о й г р у з и н с к о й в о е н н о й к о л о н н е , — с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в зоне СВО погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, который курировал внутреннюю политику региона. По данным источника, Ефремов находился в статусе командира добровольческого отряда «Тигр». Mash писал, что трагедия случилась в Курской области, где автомобиль Ефремова подорвался на мине, вместе с ним погиб еще один военнослужащий.