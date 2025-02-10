В одиночку остановивший грузинскую колонну в 2008-м пулеметчик погиб на СВО
Астраханец Тасболат Ибрашев, известный по событиям Пятидневной войны между Грузией и Южной Осетией, погиб в зоне СВО на Украине в ходе боев под Волчанском Харьковской области, сообщили в пресс-службе президента республики Алана Гаглоева. Боец с пулеметом ПКМ в августе 2008 года в одиночку встретил колонну грузинской армии, направлявшуюся в сторону Цхинвала. В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Тасболат Ибрашев — герой, чье имя навсегда вписано в историю Южной Осетии. Проявив беспримерное мужество и самоотверженность, он в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году с пулеметом в руках преградил путь целой грузинской военной колонне, — сказано в публикации.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в зоне СВО погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, который курировал внутреннюю политику региона. По данным источника, Ефремов находился в статусе командира добровольческого отряда «Тигр». Mash писал, что трагедия случилась в Курской области, где автомобиль Ефремова подорвался на мине, вместе с ним погиб еще один военнослужащий.