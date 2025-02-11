Маршал ВВС Индии сравнил российский истребитель с американским

Маршал авиации Индии Анил Чопра отметил значимость для страны наличия истребителя, аналогичного новейшему российскому Су-57. Своим мнением военный поделился в интервью RT.

© Газета.ru

Чопра также обратил внимание на то, что на выставке Aero India 2025, где он присутствовал, не было показательных полетов американского F-35. Он предположил, что это может быть связано с опасениями, что Су-57 сможет затмить своего американского соперника.

Полет Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India

Маршал добавил, что появление российских самолётов в воздухе вызывает сильные эмоции у западной публики.

Накануне сообщалось, то новейший российский истребитель Су-57 привлек интерес зрителей и участников на международной авиационно-космической выставке Aero India. Рядом с экспозицией российского истребителя отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили явный интерес к самолету.

Ранее стало известно, почему США отказались от полетных программ F-16 и F-35 в Индии.