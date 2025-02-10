Истребители, вертолеты и «Ланцет»: что Россия показала на Aero India

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Истребитель Су-57 ВВС России на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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Истребитель Су-57 ВВС России на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Авиационная пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Авиационная пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Вертолет Sikorsky S-61 Sea King на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Вертолет Sikorsky S-61 Sea King на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Учебно-тренировочный самолет HJT-16 Kiran Mk.2 авиационной пилотажной группы ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Учебно-тренировочный самолет HJT-16 Kiran Mk.2 авиационной пилотажной группы ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолеты Lockheed c-130j super Hercules (слева) и Ан-32 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Самолеты Lockheed c-130j super Hercules (слева) и Ан-32 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолет CASA 295 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости
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Самолет CASA 295 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Многоцелевой истребитель Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости
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Многоцелевой истребитель Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости 
© Нина Падалко/РИА Новости
Истребители Tejas на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Истребители Tejas на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Сверхзвуковая противокорабельная ракета «БраМос», разработанная совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Сверхзвуковая противокорабельная ракета «БраМос», разработанная совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многоцелевой истребитель Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости
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Многоцелевые истребители Су-30 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Нина Падалко / РИА Новости 
© Нина Падалко/РИА Новости
На международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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На международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Многоцелевые истребители Су-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ERJ-145I NETRA ВВС Индии на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многоцелевые истребители Су-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ERJ-145I NETRA ВВС Индии на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Всепогодный малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолет Ан-32 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Самолет Ан-32 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Авиационная пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Авиационная пилотажная группа ВВС Индии «Сурья Киран» (Surya Kiran) на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолеты Dornier Do 228NG на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Самолеты Dornier Do 228NG на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолет ДРЛО и У ВВС Индии ЕМВ-145 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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Самолет ДРЛО и У ВВС Индии ЕМВ-145 на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости
Истребитель Rafale ВВС Индии со всем возможным вооружением на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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Истребитель Rafale ВВС Индии со всем возможным вооружением на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

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Самолет ВВС Индии LCA на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года
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Самолет ВВС Индии LCA на международной выставке Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре, 9 февраля 2025 года 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре
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Посетители международной выставки Aero India 2025 на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре 
© Нина Падалко/РИА Новости

В Индии открылась 15-я международная авиационно-космическая выставка Aero India. Она проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре с 10 по 14 февраля. Россия представляет более 500 образцов отечественной продукции военного назначения. Особый интерес вызвал барражирующий боеприпас «Ланцет-Э», который успешно используют в зоне СВО.

Россия впервые покажет свой истребитель пятого поколения Су-57Э, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель показывает успех в противостоянии западным силам ПВО. Герой РФ, летчик-истребитель Сергей Богдан покажет участникам выставки характеристики самолета в воздухе. Страны ожидают выступления, чтобы оценить мощь машины для покупки в перспективе.

Более десяти российских оборонных холдингов также продемонстрируют свои системы и комплексы ПВО, самолеты, вертолеты и другую продукцию, которая уже зарекомендовала себя в условиях боевых действий.

Мероприятие проводят раз в два года с 1996-го. Россия часто представляет свое оружие на выставке. В этом году 150 иностранных компаний покажут более 900 образцов авиационной техники. Для экспозиции подготовили территорию площадью 42 тысячи квадратных метров. Они планируют стать крупнейшим в истории авиасалоном. В Индию уже прибыли представители около 30 стран. Министр обороны страны Раджната Сингх считает, что выставка способствует экономическому росту Индии и поможет ей стать развитым государством.

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Сергей Богдан
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