ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

« Н а а в т о м о б и л ь н о й т р а с с е М и х а й л о в к а — В а с и л ь е в к а к и е в с к и е т е р р о р и с т ы н а м е р е н н о н а п р а в и л и Б П Л А в г р а ж д а н с к и й а в т о м о б и л ь . В а в т о м о б и л е е х а л а с е м ь я : ж е н щ и н а , м у ж ч и н а и и х п я т и л е т н и й в н у к » , — р а с с к а з а л Балицкий.

В результате атаки украинского дрона женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Также ранения получил мужчина. Ребенок не пострадал. Им всем оказывают медицинскую помощь врачи.

Ранее Балицкий заявлял об ударе ВСУ по двум школам в Запорожской области. Они находились в населенных пунктах Пологи и Шевченко.