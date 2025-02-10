В ФРГ начали расследование инцидентов с дронами на авиабазе с бойцами ВСУ
Силовые ведомства ФРГ начали расследование инцидентов с беспилотниками, периодически появляющимися у казармы Бундесвера, в которой располагаются проходящие обучение в учебном центре украинские военные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что неизвестные дроны появились у казармы авиабазы Бундесвера в Швезинге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По данным журналистов, начато расследование по подозрению в шпионаже.
«Мы можем подтвердить, что управление уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет инциденты, о которых сообщил Бундесвер, и начало расследование», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что десятки беспилотников были замечены над Нью-Джерси (США), в районе здания военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также рядом с другими важными объектами.
Появление дронов в больших количествах вызвало бурную общественную дискуссию. Часть жителей США предположила, что беспилотниками управляют частные лица, многие посчитали, что операторами устройств являются представители иностранных государств.