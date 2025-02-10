В ФРГ начали расследование инцидентов с дронами на авиабазе с бойцами ВСУ

Силовые ведомства ФРГ начали расследование инцидентов с беспилотниками, периодически появляющимися у казармы Бундесвера, в которой располагаются проходящие обучение в учебном центре украинские военные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что неизвестные дроны появились у казармы авиабазы Бундесвера в Швезинге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По данным журналистов, начато расследование по подозрению в шпионаже.

« М ы м о ж е м п о д т в е р д и т ь , ч т о у п р а в л е н и е у г о л о в н о й п о л и ц и и з е м л и Ш л е з в и г - Г о л ь ш т е й н п р о в е р я е т и н ц и д е н т ы , о к о т о р ы х с о о б щ и л Б у н д е с в е р , и н а ч а л о р а с с л е д о в а н и е » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Ранее сообщалось, что десятки беспилотников были замечены над Нью-Джерси (США), в районе здания военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также рядом с другими важными объектами.

Появление дронов в больших количествах вызвало бурную общественную дискуссию. Часть жителей США предположила, что беспилотниками управляют частные лица, многие посчитали, что операторами устройств являются представители иностранных государств.