ВСУ атаковали командира полка «Ахмат» под Часовым Яром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева, когда он с инспекцией посетил места временной дислокации подразделения у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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« В о в р е м я в ы е з д а у к р о н а т о в с к и е б а н д и т ы п о п ы т а л и с ь у д а р и т ь п о а в т о м о б и л ю к о м а н д и р а с п о м о щ ь ю д р о н а . Н о , к а к и в с е г д а , п о т е р п е л и н е у д а ч у » , — н а п и с а л о н .

Глава региона отметил, что российские военные подавили беспилотник при помощи модифицированных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Он рассказал, что в ходе воздушной разведки российские военные выявили передвижение украинских военных, после чего по ним нанесла удар артиллерия.