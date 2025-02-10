Полковник ответил на вопрос о возможном наступлении ВСУ под Курском
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ пытаются продемонстрировать активизацию на курском направлении, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».
Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВСУ перебросили ближе к Суджанскому району Курской области более 320 человек из резерва. По словам собеседника агентства, переброшены были подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовики из Сум.
Матвийчук назвал боевые действия на курском направлении «своеобразным пропуском в западный мир» для Владимира Зеленского. По мнению эксперта, с потерей этого направления Зеленский перестанет быть интересен.
«Поэтому, несмотря на огромные потери, на то, что на других фронтах идет прорыв обороны, он <…> пытается показать активизацию действий на курском направлении, хотя это и ведет к неоправданным потерям», - заключил Матвийчук.
На прошлой неделе в Минобороны РФ несколько раз сообщали об отражении попыток контратак ВСУ на курском направлении. Российские военные заявили, что ВСУ пытались пойти в контрнаступление в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок, эти попытки были сорваны.