Полковник ответил на вопрос о возможном наступлении ВСУ под Курском

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ пытаются продемонстрировать активизацию на курском направлении, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВСУ перебросили ближе к Суджанскому району Курской области более 320 человек из резерва. По словам собеседника агентства, переброшены были подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовики из Сум.

Матвийчук назвал боевые действия на курском направлении «своеобразным пропуском в западный мир» для Владимира Зеленского. По мнению эксперта, с потерей этого направления Зеленский перестанет быть интересен.

« П о э т о м у , н е с м о т р я н а о г р о м н ы е п о т е р и , н а т о , ч т о н а д р у г и х ф р о н т а х и д е т п р о р ы в о б о р о н ы , о н < … > п ы т а е т с я п о к а з а т ь а к т и в и з а ц и ю д е й с т в и й н а к у р с к о м н а п р а в л е н и и , х о т я э т о и в е д е т к н е о п р а в д а н н ы м п о т е р я м » , - з а к л ю ч и л М а т в и й ч у к .

На прошлой неделе в Минобороны РФ несколько раз сообщали об отражении попыток контратак ВСУ на курском направлении. Российские военные заявили, что ВСУ пытались пойти в контрнаступление в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок, эти попытки были сорваны.