Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева. В своем Telegram-канале он рассказал, что атака произошла, когда военный покидал место временной дислокации войск под Часовым Яром.

Зингиев посещал расположение с инспекцией. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами.

« В о в р е м я в ы е з д а у к р о н а т о в с к и е б а н д и т ы п о п ы т а л и с ь у д а р и т ь п о а в т о м о б и л ю к о м а н д и р а с п о м о щ ь ю д р о н а . Н о , к а к и в с е г д а , п о т е р п е л и н е у д а ч у . Б о й ц ы о п е р а т и в н о п о д а в и л и д р о н м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и с р е д с т в а м и Р Э Б . Э т о е щ е р а з п о д т в е р ж д а е т в ы с о к и й у р о в е н ь п о д г о т о в к и н а ш е г о п о д р а з д е л е н и я » , — н а п и с а л К а д ы р о в .

Напомним, что в ноябре Кадыров сообщал о другой попытке ВСУ атаковать Зингиева. Тогда украинская армия также попыталась поразить транспорт командира «Север-Ахмат» беспилотником. По словам главы Чечни, в тот раз «нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата».