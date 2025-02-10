Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева. В своем Telegram-канале он рассказал, что атака произошла, когда военный покидал место временной дислокации войск под Часовым Яром.
Зингиев посещал расположение с инспекцией. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами.
«Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки нашего подразделения», — написал Кадыров.
Напомним, что в ноябре Кадыров сообщал о другой попытке ВСУ атаковать Зингиева. Тогда украинская армия также попыталась поразить транспорт командира «Север-Ахмат» беспилотником. По словам главы Чечни, в тот раз «нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата».