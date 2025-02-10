В Курской области военнослужащие украинской армии до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Крылатые» пишет «Московский комсомолец».

На фотографиях, размещенных каналом, тело обезображенного пожилого мужчины без признаков жизни. По данным авторов публикации, ветерана пытали.

« Р а й о н , г д е б ы л и с д е л а н ы ф о т о г р а ф и и , и д а т а с ъ е м к и н е р а с к р ы в а ю т с я . И з в е с т н о , ч т о н а с е л е н н ы й п у н к т , г д е п р о ж и в а л п е н с и о н е р , б ы л з а х в а ч е н В о о р у ж е н н ы м и с и л а м и У к р а и н ы » , - о т м е ч а е т и з д а н и е .

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В течение января российские войска освободили ряд населенных пунктов в области, после чего стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что убийства жителей села Русское Поречное солдатами ВСУ должны рассматриваться в рамках аналога Нюрнбергского процесса.