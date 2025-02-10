Боевики ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны под Курском
В Курской области военнослужащие украинской армии до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Крылатые» пишет «Московский комсомолец».
На фотографиях, размещенных каналом, тело обезображенного пожилого мужчины без признаков жизни. По данным авторов публикации, ветерана пытали.
«Район, где были сделаны фотографии, и дата съемки не раскрываются. Известно, что населенный пункт, где проживал пенсионер, был захвачен Вооруженными силами Украины», - отмечает издание.
Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В течение января российские войска освободили ряд населенных пунктов в области, после чего стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что убийства жителей села Русское Поречное солдатами ВСУ должны рассматриваться в рамках аналога Нюрнбергского процесса.