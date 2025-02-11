Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 300 военнослужащих, двое солдат сдались в плен. Бои, в частности, велись в районе Суджи, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, бойцы подразделений группировки войск «Север» при наступлении нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.

Помимо солдат в боях в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешника, Казачьей Локни, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Меловой, Никольского, Олешни, Свердликово, Суджи и ряда населенных пунктов Сумской области Украины, ВСУ потеряли два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками.

Российская армия начала бои за Суджу в зоне спецоперации

Бои с украинскими формированиями в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. За это время ВСУ потеряли более 59 550 военнослужащих.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области. По его данным, подразделения ВСУ выдвинулись в сторону населенного пункта Черкасская Конопелька на технике, однако не доехали и были уничтожены.