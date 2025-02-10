Алаудинов рассказал о судьбе большинства сил ВСУ под Курском
Большая часть украинских войск, зашедших на территорию Курской области в августе, уничтожена. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли очень большие потери, а большинство специальных подразделений вывели с территории Курской области. Сейчас формирования противника в регионе представляют собой подразделения, сформированные из мобилизованных.
«Периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион. Периодически мы с ними сталкиваемся, уничтожаем их», — добавил Алаудинов.
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Напомним, что вторжение ВСУ на территорию приграничных районов Курской области началось 6 августа. По информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла свыше 58 тысяч военных. Операция по уничтожению войск противника продолжается.