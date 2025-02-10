Алаудинов рассказал о судьбе большинства сил ВСУ под Курском

Большая часть украинских войск, зашедших на территорию Курской области в августе, уничтожена. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли очень большие потери, а большинство специальных подразделений вывели с территории Курской области. Сейчас формирования противника в регионе представляют собой подразделения, сформированные из мобилизованных.

« П е р и о д и ч е с к и м ы ф и к с и р у е м п о я в л е н и е у н а с и д р у г и х п о д р а з д е л е н и й В С У , и с п е ц и а л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й . В т о м ч и с л е и и н о с т р а н н ы й л е г и о н . П е р и о д и ч е с к и м ы с н и м и с т а л к и в а е м с я , у н и ч т о ж а е м и х » , — д о б а в и л Алаудинов.

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Напомним, что вторжение ВСУ на территорию приграничных районов Курской области началось 6 августа. По информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла свыше 58 тысяч военных. Операция по уничтожению войск противника продолжается.