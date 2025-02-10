Боец СВО с перебитыми ногами прополз несколько километров до российских позиций

В зоне СВО служащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

© Газета.Ru

По словам бойца, во время выполнения задания в занятой ВСУ лесополосе его отряд обнаружил дрон, сбросивший магнитную мину. Калмыку перебило ноги, до ближайшего укрытия он полз через территорию, заполненную суббоеприпасами кассетных снарядов и взрывателями.

« П о к а п о л з , е щ е т р и в з р ы в а — с л е в а , с п р а в а . Е щ е в о в с е к о н е ч н о с т и н а ш п и г о в а л о о с к о л к а м и , 1 3 ш т у к . Д о у к р ы т и я д о п о л з , о т л е ж а л с я . Т а к к а к у ж е п о н и м а л , ч т о п р о т и в н и к з н а л , г д е я у ж е н а х о ж у с ь , р е ш и л с я п о л з т и о б р а т н о , ч т о б ы н е в з я л и в п л е н . Н у , п о л з т р и к и л о м е т р а , п о в е з л о , ч т о б ы л т у м а н » , — р а с с к а з а л о н .

Позже российские разведчики помогли мужчине добраться в безопасное место.

8 февраля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о случае, произошедшем в Санкт-Петербурге: участник СВО Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение головы, был выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии и фактически выдворен на улицу. По его словам, военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ, находившийся в реанимации, был выписан 6 февраля.

Бородин потребовал привлечь медработников к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и назвал их действия позорными. Позже стало известно, что бойцу оказали помощь в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге в полном объеме.