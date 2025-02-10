В зоне СВО испытали российского «Солиста»

В зоне специальной военной операции (СВО) испытали беспилотную реактивную платформу «Солист», представляющую собой гибрид беспилотника и корректируемого боеприпаса. Об этом сообщает газета «Известия».

Комплекс представляет собой одноразовый корректируемый боеприпас с управлением от первого лица. Дальность огня — десять километров. Комплекс может использовать боеприпасы от РПГ-7 и СПГ-9.

« В т а к т и ч е с к о м п л а н е , к о м п л е к с б у д е т д о п о л н я т ь м и н о м е т ы и п р о т и в о т а н к о в ы е р а к е т н ы е к о м п л е к с ы в в о о р у ж е н и и р о т н ы х г р у п п » , — р а с с к а з а л в е т е р а н С В О с п о з ы в н ы м С к р и п а ч .

Изделие разработал Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), его внедрение поручено Центру «Ривир».

В декабре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС, что концерн на основе опыта СВО разработал комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс-М», который обезопасит расчеты в случае атаки огневой позиции.