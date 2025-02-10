Российский истребитель Су-57Э произвел фурор в Индии

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представили в Индии. Как сообщает РИА Новости, его показывают на одной ведущих аэрокосмических мировых выставок Aero India.

По словам корреспондента агентства, самолет вызвал интерес у зрителей. Они рассматривают истребитель и делают фотографии на его фоне. Свои летные характеристики Су-57Э продемонстрирует в небе уже в ближайшие дни.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС «Елаханка». Мероприятие проходит с 10 по 14 февраля.

В пресс-службе «Ростеха» ранее заявляли, что обновленную пилотажную программу Су-57Э представит заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан. Он уже управлял самолетом во время мировой премьеры на авиасалоне Airshow China в Китае.