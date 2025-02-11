В российском регионе увеличили выплату при заключении контракта с Минобороны

Правительство Ленинградской области увеличило единовременную выплату гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Как уточнили в администрации, теперь размер выплаты составляет 2,5 млн рублей. Также контрактники могут получить сертификат на земельный участок в Ленобласти. Его можно обменять на выплату в размере 419,6 тысячи рублей.

В администрации добавили, что меры поддержки будут распространяться для жителей всех регионов России, заключивших контракт о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В январе глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ, согласно которому жители региона при заключении контракта с Министерством обороны России для участия в СВО получат единовременную выплату в размере 1,8 миллиона рублей.