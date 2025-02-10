Российский военнослужащий с позывным «Волк» помог мирным гражданам эвакуироваться из села Николаево-Дарьино в Курской области, несмотря на полученное в ходе боевых действий ранение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жителей населенного пункта.

По словам одного из источников агентства, проживающие в Николаево-Дарьино люди шесть месяцев провели «в заточении». В связи с этим он выразил благодарность бойцу Вооруженных сил РФ, благодаря которому жители села смогли добраться до безопасного места.

« Э т о н а ш г е р о й . < . . . > С п а с и б о б о л ь ш о е в с е м . И в а м , и е м у . В с е м , ч т о н а с о с в о б о д и л и » , — д о б а в и л ж и т е л ь н а с е л е н н о г о п у н к т а .

При этом другие эвакуированные граждане подчеркнули, что «Волк» был ранен, когда они покидали Николаево-Дарьино.

27 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже о ситуации на поле боя высказался военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что освобождение Николаево-Дарьино важно для дальнейшего штурма занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи.