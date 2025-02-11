В России испытали двигатели боевой техники для СВО

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В России испытали двигатели боевой техники для СВО
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«Крупная партия двигателей успешно прошла испытания и готова к выполнению боевых задач. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», рассказали в компании.

Речь идет о дизельных агрегатах УТД-20, В-84, В-46, Д-12, которые используются, в частности, на боевых машинах пехоты, комплексах противовоздушной обороны, самоходных артиллерийских установках, танках и тягачах.

Ранее управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко рассказал газете «Известия», что для пограничных катеров в России начали разрабатывать новый гибридный привод с элементами электродвигателя.

В декабре руководитель сообщил, что холдинг изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году.

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