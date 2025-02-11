В России испытали двигатели боевой техники для СВО

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно испытал двигатели боевой техники для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

« К р у п н а я п а р т и я д в и г а т е л е й у с п е ш н о п р о ш л а и с п ы т а н и я и г о т о в а к в ы п о л н е н и ю б о е в ы х з а д а ч . Д в и г а т е л и д о с т и г л и м а к с и м а л ь н ы х о б о р о т о в н а и с п ы т а т е л ь н ы х с т е н д а х » , — р а с с к а з а л и в к о м п а н и и .

Речь идет о дизельных агрегатах УТД-20, В-84, В-46, Д-12, которые используются, в частности, на боевых машинах пехоты, комплексах противовоздушной обороны, самоходных артиллерийских установках, танках и тягачах.

Ранее управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко рассказал газете «Известия», что для пограничных катеров в России начали разрабатывать новый гибридный привод с элементами электродвигателя.

В декабре руководитель сообщил, что холдинг изготовит более 100 катеров для силовых структур России в 2025 году.