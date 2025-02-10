Эстонские военные получили обморожения во время учений

Несколько эстонских военных из-за нехватки снаряжения получили обморожения во время учений. Об этом пишет эстонский портал Postimees.

По данным издания, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Переход через реку для нескольких человек закончился обморожением.

« З и м н и й п о л е в о й л а г е р ь С и л о б о р о н ы з а в е р ш и л с я р а н ь ш е с р о к а д л я н е к о т о р ы х в о е н н о с л у ж а щ и х и з Й ы х в и и з - з а о б м о р о ж е н и й , п о л у ч е н н ы х п р и п е р е х о д е ч е р е з р е к у В а л г е . П р и ч и н о й и н ц и д е н т а с т а л о о т с у т с т в и е д о л ж н о г о с н а р я ж е н и я » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Также известно, что у служащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.

В январе 2025 года сообщалось, что Эстония сможет применять военную силу в морской особой экономической зоне, эти изменения отразили в законодательстве. Как заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции, основные сложности связаны не с территориальными водами Эстонии, где военно-морские силы могут оперативно действовать, а с экономическими водами. Чтобы повысить готовность к реагированию на возможные угрозы, правительство внесло в парламент соответствующую инициативу.

Министр отметил, что новые правила предоставляют военно-морскому флоту право использовать силу на всей морской территории Эстонии, включая ее экономическую зону, в случаях, когда возникнет угроза.