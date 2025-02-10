Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедших в августе 2024 года в Курскую область, передает ТАСС.
Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери под Курском. По данным Алаудинова, сейчас формирования ВСУ, которые находятся на территории Курской области, сформированы в основном из мобилизованных.
«Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион», — пояснил он.
Чеченский командир добавил, что такие подразделения уничтожаются.
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До этого Алаудинов рассказал, что что Киев обманул с коридором для жителей Суджи Курской области.
Командир «Ахмата» разъяснил, что несколько месяцев назад на него вышла девушка со стороны Украины. Она якобы сослалась на представителей комендатуры и попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и близлежащих населенных пунктов.