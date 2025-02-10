Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедших в августе 2024 года в Курскую область, передает ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери под Курском. По данным Алаудинова, сейчас формирования ВСУ, которые находятся на территории Курской области, сформированы в основном из мобилизованных.

« Т е м н е м е н е е п е р и о д и ч е с к и м ы ф и к с и р у е м п о я в л е н и е у н а с и д р у г и х п о д р а з д е л е н и й В С У , и с п е ц и а л ь н ы х п о д р а з д е л е н и й . В т о м ч и с л е и и н о с т р а н н ы й л е г и о н » , — п о я с н и л о н .

Чеченский командир добавил, что такие подразделения уничтожаются.

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До этого Алаудинов рассказал, что что Киев обманул с коридором для жителей Суджи Курской области.

Командир «Ахмата» разъяснил, что несколько месяцев назад на него вышла девушка со стороны Украины. Она якобы сослалась на представителей комендатуры и попросила организовать коридор для вывода мирных жителей с территории Суджи и близлежащих населенных пунктов.