Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей штурмовиков Су-25, которые уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в результате пусков ракет были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

Ранее Минобороны России показало видео выполнения задач Су-35С в курском приграничье.

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