Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей штурмовиков Су-25, которые уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

« Э к и п а ж и ш т у р м о в о й а в и а ц и и н а с а м о л е т а х С у - 2 5 н а н е с л и р а к е т н ы е а в и а ц и о н н ы е у д а р ы п о б р о н и р о в а н н о й т е х н и к е и л и ч н о м у с о с т а в у п о д р а з д е л е н и й В С У в п р и г р а н и ч н ы х р а й о н а х К у р с к о й о б л а с т и » , — о т м е т и л и в о б о р о н н о м в е д о м с т в е .

Уточняется, что в результате пусков ракет были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

Ранее Минобороны России показало видео выполнения задач Су-35С в курском приграничье.