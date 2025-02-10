Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей штурмовиков Су-25, которые уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — отметили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в результате пусков ракет были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
Ранее Минобороны России показало видео выполнения задач Су-35С в курском приграничье.