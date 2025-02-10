ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления "Покровское" под Красноармейском

Украинские военнослужащие расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления "Покровское" под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказали ТАСС бывшие сотрудники предприятия, оставшиеся на территории России.

" У к р а и н с к и е в о е н н ы е з а ш л и к н а м н а а в т о б а з у ( к о р п о р а т и в н у ю а в т о м о б и л ь н у ю б а з у ш а х т о у п р а в л е н и я - п р и м . Т А С С ) , х о т е л и з а б р а т ь н е с к о л ь к о а в т о б у с о в , к о т о р ы м и м ы ш а х т е р о в в о з и л и . Т е , к т о п ы т а л с я о т с т о я т ь м а ш и н ы , б ы л и р а с с т р е л я н ы " , - с о о б щ и л и б ы в ш и е с о т р у д н и к и .

Они добавили, что весь автотранспорт, включая автобусы, был угнан в течение нескольких дней.

" З а т е м н а б а з у з а е х а л и " К р а з ы " , о н и з а б р а л и в с е т о п л и в о : б е н з и н , с о л я р к у в б о ч к а х , з а п ч а с т и д л я м а ш и н и а в т о б у с о в , п о г р у з и л и о б о р у д о в а н и е . В о б щ е м , в с е , ч т о м о ж н о б ы л о з а б р а т ь , з а б р а л и " , - с к а з а л о д и н и з с о б е с е д н и к о в а г е н т с т в а .

Он пояснил, что шахтоуправление "Покровское" было градообразующим предприятием. На нем работали люди, которые жили не только в Красноармейске, но и в ближайших городах и населенных пунктах. К месту работы они добирались на корпоративных автобусах, которые курсировали по всему красноармейскому району.

" М ы д о н е д а в н е г о в р е м е н и в с е н а х о д и л и с ь н а с в о и х р а б о ч и х м е с т а х , н е з а в и с и м о о т о п е р а т и в н о й о б с т а н о в к и и р а б о т ы с а м о й ш а х т ы , н а с н е о т п у с к а л и с р а б о ч и х м е с т " , - п о д ы т о ж и л и л ю д и .

Шахтоуправление "Покровское" расположено в 15 км к западу от Красноармейска и является крупнейшим угольным предприятием. Шахта специализируется на добыче коксующегося угля, существенная часть которого долгие годы шла на экспорт.