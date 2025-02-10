ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления "Покровское" под Красноармейском
Украинские военнослужащие расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления "Покровское" под Красноармейском (украинское название - Покровск), рассказали ТАСС бывшие сотрудники предприятия, оставшиеся на территории России.
"Украинские военные зашли к нам на автобазу (корпоративную автомобильную базу шахтоуправления - прим. ТАСС), хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны", - сообщили бывшие сотрудники.
Они добавили, что весь автотранспорт, включая автобусы, был угнан в течение нескольких дней.
"Затем на базу заехали "Кразы", они забрали все топливо: бензин, солярку в бочках, запчасти для машин и автобусов, погрузили оборудование. В общем, все, что можно было забрать, забрали", - сказал один из собеседников агентства.
Он пояснил, что шахтоуправление "Покровское" было градообразующим предприятием. На нем работали люди, которые жили не только в Красноармейске, но и в ближайших городах и населенных пунктах. К месту работы они добирались на корпоративных автобусах, которые курсировали по всему красноармейскому району.
"Мы до недавнего времени все находились на своих рабочих местах, независимо от оперативной обстановки и работы самой шахты, нас не отпускали с рабочих мест", - подытожили люди.
Шахтоуправление "Покровское" расположено в 15 км к западу от Красноармейска и является крупнейшим угольным предприятием. Шахта специализируется на добыче коксующегося угля, существенная часть которого долгие годы шла на экспорт.