Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) поразили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

О ночной атаке по расположениям украинской армии рассказал в Telegram военный корреспондент Дмитрий Кулько.

« Н о ч ь у В С У ш н и к о в в С у м с к о й о б л а с т и п р о ш л а п о д Ф А Б а м и . ( . . . ) О б н а р у ж и л и в р а г а и н а в е л и а в и а ц и ю у с с у р и й с к и е д е с а н т н и к и » , — р а с с к а з а л в о е н к о р .

Он добавил, что под удар в населенном пункте Беловоды попали 101-я и 103-я бригады территориальной обороны.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении. Цель поразили из 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б». Украинских военных обнаружили операторы воздушной разведки, когда они подъезжали к зданию, где вскоре появилась антенна управления FPV-дронами.