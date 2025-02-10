Американские компании отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей авиакосмической выставке Aero India 2025, после того, как узнали, что на мероприятии будет демонстрироваться российский истребитель пятого поколения Су-57. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Индии Денис Алипов.

Говоря о диверсификации связей Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, посол подчеркнул, что это естественный процесс, неотъемлемой частью которого является здоровая конкуренция.

" К а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а , к ч е с т н о й б о р ь б е с н а м и с о п е р н и к и н е г о т о в ы . У з н а в о д е м о н с т р а ц и и н а ш е г о С у - 5 7 н а A e r o I n d i a , а м е р и к а н с к и е к о м п а н и и о т к а з а л и с ь о т п о л е т н ы х п р о г р а м м F - 3 5 A и F - 1 6 " , – з а м е т и л А л и п о в .

Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

Су-57Э будет впервые участвовать в международной выставке Aero India, которая откроется 10 февраля. По информации агентства, истребитель уже прибыл в индийский Бангалор.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил об исключительной эффективности истребителя Су-57 противодействия американскому комплексу ПВО Patriot, а также NASAMS и IRIS-T. По его словам, самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.