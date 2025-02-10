Украинские войска в Часовом Яре прикрываются местным населением, используя его в качестве живого щита. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс.

" П р и к р ы в а ю т с я м и р н ы м н а с е л е н и е м . О б о р у д у ю т в ж и л ы х д о м а х о г н е в ы е п о з и ц и и . О н и [ В о о р у ж е н н ы е с и л ы У к р а и н ы ] н е д а ю т в ы й т и и з н а с е л е н н о г о п у н к т а . Т о е с т ь и с п о л ь з у ю т и х [ м и р н о е н а с е л е н и е ] к а к ж и в о й щ и т " , - с к а з а л к о м а н д и р .

Он добавил, что на такие случаи у российских военнослужащих есть определенная тактика ведения боевых действий, чтобы сберечь жизни гражданского населения и выполнить боевую задачу.