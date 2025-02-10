Боец Макс: ВСУ в Часовом Яре используют мирное население как живой щит

Украинские войска в Часовом Яре прикрываются местным населением, используя его в качестве живого щита. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс.
"Прикрываются мирным населением. Оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они [Вооруженные силы Украины] не дают выйти из населенного пункта. То есть используют их [мирное население] как живой щит", - сказал командир.
Он добавил, что на такие случаи у российских военнослужащих есть определенная тактика ведения боевых действий, чтобы сберечь жизни гражданского населения и выполнить боевую задачу.