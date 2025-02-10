Боец Шульга: ВСУ при отходе из Дзержинска применяли тактику выжженной земли

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из донецкого города Дзержинска применяли тактику выжженной земли, сжигая и подрывая за собой дома. Об этом рассказал подполковник Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении населенного пункта.

Боец Шульга: ВСУ при отходе из Дзержинска применяли тактику выжженной земли
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"ВСУ применяет тактику выжженной земли, то есть ничего живого не оставляют после себя. Если они отступают или им приходится куда-то отступить, они это все сжигают либо подрывают", - рассказал Шульга на видео, распространенном Минобороны РФ.

Он отметил, что на данный момент гражданских в освобожденном Дзержинске еще достаточно много. "Находим, оказываем какую-то медицинскую помощь и готовим их к эвакуации. Люди рассказывают, что на протяжении 10 лет они жили угнетенно, их угнетали, называли русней", - добавил Шульга.

Стрелок - помощник гранатометчика рядовой Артур Хазарьян рассказал, что в ходе зачистки гаражного кооператива бойцы высадились на четырех машинах и по периметру заняли перекрестки, окопались и держались до подхода основных сил. "Подошли еще 12 групп, мы этот кооператив зачистили. Это была первая операция. Выполнили ее вовремя", - вспоминает Хазарьян. По его словам, девятиэтажный восьмиподъездный дом, который они штурмовали 27 дней, удерживала группа наемников и националистов.

"Заходить было очень тяжело, противник бодался постоянно, но грамотными решениями командиров мы выбивали его. При штурме многоэтажки есть свои нюансы. Самое тяжелое - надо правильно дойти до нее, правильно подойти к ней и правильно зайти. В частных секторах они делают бойницы под домами и вставляют пулеметы ДШК", - поделился впечатлениями командир взвода сержант Василий Мастюгин.

Минобороны РФ отметило, что для удержания Дзержинска, освобожденного 7 февраля, противник сделал из промышленного города непреступную крепость с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло собой хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Подразделения группировки войск "Центр" в Дзержинске с честью и отвагой отбивали у укронацистов метр за метром, подъезд за подъездом, здание за зданием, отмечается в сообщении министерства.

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