Боец Шульга: ВСУ при отходе из Дзержинска применяли тактику выжженной земли

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из донецкого города Дзержинска применяли тактику выжженной земли, сжигая и подрывая за собой дома. Об этом рассказал подполковник Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении населенного пункта.

"ВСУ применяет тактику выжженной земли, то есть ничего живого не оставляют после себя. Если они отступают или им приходится куда-то отступить, они это все сжигают либо подрывают", - рассказал Шульга на видео, распространенном Минобороны РФ.

Он отметил, что на данный момент гражданских в освобожденном Дзержинске еще достаточно много. "Находим, оказываем какую-то медицинскую помощь и готовим их к эвакуации. Люди рассказывают, что на протяжении 10 лет они жили угнетенно, их угнетали, называли русней", - добавил Шульга.

Стрелок - помощник гранатометчика рядовой Артур Хазарьян рассказал, что в ходе зачистки гаражного кооператива бойцы высадились на четырех машинах и по периметру заняли перекрестки, окопались и держались до подхода основных сил. "Подошли еще 12 групп, мы этот кооператив зачистили. Это была первая операция. Выполнили ее вовремя", - вспоминает Хазарьян. По его словам, девятиэтажный восьмиподъездный дом, который они штурмовали 27 дней, удерживала группа наемников и националистов.

"Заходить было очень тяжело, противник бодался постоянно, но грамотными решениями командиров мы выбивали его. При штурме многоэтажки есть свои нюансы. Самое тяжелое - надо правильно дойти до нее, правильно подойти к ней и правильно зайти. В частных секторах они делают бойницы под домами и вставляют пулеметы ДШК", - поделился впечатлениями командир взвода сержант Василий Мастюгин.

Минобороны РФ отметило, что для удержания Дзержинска, освобожденного 7 февраля, противник сделал из промышленного города непреступную крепость с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло собой хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Подразделения группировки войск "Центр" в Дзержинске с честью и отвагой отбивали у укронацистов метр за метром, подъезд за подъездом, здание за зданием, отмечается в сообщении министерства.