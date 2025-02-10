Пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен к западу от Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

« К з а п а д у о т К у р а х о в а н а ш и а р т и л л е р и с т ы у н и ч т о ж и л и п у н к т у п р а в л е н и я б е с п и л о т н ы м и л е т а т е л ь н ы м и а п п а р а т а м и ( Б П Л А ) п р о т и в н и к а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . С о г л а с н о д а н н ы м р а з в е д к и , в н у т р и н а х о д и л и с ь н е с к о л ь к о р а с ч е т о в .

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении. Цель поразили из 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» артиллеристы-казаки группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России. Украинских военных обнаружили операторы воздушной разведки, когда они подъезжали к зданию, где вскоре появилась антенна управления FPV-дронами.