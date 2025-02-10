Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу солдат с Красноармейского направления в населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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" М е с т н ы е ж и т е л и с о о б щ а ю т , ч т о в В о л ч а н с к и е Х у т о р а п е р е б р о ш е н а с п о к р о в с к о г о н а п р а в л е н и я г р у п п а В С У " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Также в ночь на 10 февраля стало известно, что командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов. 7 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделение Вооруженных сил Украины, которое Киев собирался использовать в боях на Купянском направлении, спешно покинуло находящийся в Харькове пункт временной дислокации.

По его словам, это подразделение совсем недавно прибыло в Харьков с полигона, чтобы провести ротационные мероприятия в Купянском районе.