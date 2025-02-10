Командование ВСУ перебросило к Судже более 320 человек

Командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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" К о м а н д о в а н и е В С У п р о д о л ж и л о н а р а щ и в а т ь г р у п п и р о в к у в С у д ж а н с к о м р а й о н е " , — о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его данным, ВСУ перебросили подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков — из Сум.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах Суджи, Лебедевки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Богдановки, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Рубанщины, Мартыновки, Мирного, Никольского, Свердликово и Южного. Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.