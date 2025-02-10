Обломки беспилотника ВСУ упали на жилой комплекс в Краснодаре

В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на жилой комплекс "Центральный". Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный".

БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания", — говорится в сообщении, опубликованном в 3:08 по московскому времени. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кондратьев отметил, что территория на месте происшествия оцеплена. Ведется поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал BAZA сообщил, что обломки дрона в Краснодаре разбросаны по проезжей части. После инцидента в жилом комплексе не зафиксировано возгораний. Жители комплекса самостоятельно эвакуировались. Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России "будет увеличиваться".