Жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников ВСУ

Жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Как рассказали местные, они насчитали не менее десяти взрывов в небе. Многие проснулись из-за последних четырех», — говорится в публикации.

Очевидцы отметили, что перед этим слышали звуки, похожие на пролет БПЛА. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В одном из домов выбило стекла. Власти Краснодарского края предупреждали об опасности беспилотников в регионе.

Ранее средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказал губеренатор Александр Богомаз.