Канцлер Германии Олаф Шольц считает неправильным, чтобы его страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.
"Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию", - заявил Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Ранее Шольц отвергал возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.
Глава правительства ФРГ заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.
Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.
Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры
Как напомнил 28 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.