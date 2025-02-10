Канцлер Германии Олаф Шольц считает неправильным, чтобы его страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.

" Я с ч и т а ю н е п р а в и л ь н ы м , ч т о б ы м ы п о с т а в л я л и [ У к р а и н е ] о р у ж и е , с п о с о б н о е с б о л ь ш о й р а з р у ш и т е л ь н о й с и л о й д е й с т в о в а т ь д а л е к о в г л у б ь Р о с с и и . Я с ч и т а ю , ч т о э т о и м е н н о т о т ш а г , н а к о т о р ы й н е л ь з я и д т и , е с л и н а т е б е л е ж и т о т в е т с т в е н н о с т ь з а Г е р м а н и ю " , - з а я в и л Ш о л ь ц в х о д е п р е д в ы б о р н ы х д е б а т о в с Ф р и д р и х о м М е р ц е м , к а н д и д а т о м н а п о с т к а н ц л е р а Ф Р Г о т б л о к а Х р и с т и а н с к о - д е м о к р а т и ч е с к о г о и Х р и с т и а н с к о - с о ц и а л ь н о г о с о ю з о в .

Ранее Шольц отвергал возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.

Глава правительства ФРГ заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Как напомнил 28 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.