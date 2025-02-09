Пушилин оценил обстановку в Часовом Яре

Вооруженные силы (ВС) России имеют тактические успехи в Часовом Яре. Об этом, оценивая обстановку в городе, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

« Ч т о к а с а е т с я с а м о г о Ч а с о в а Я р а , н а ш и п о д р а з д е л е н и я и м е ю т т а к т и ч е с к и е у с п е х и , п р о д о л ж а ю т с я е щ е г о р о д с к и е б о и » , — с о о б щ и л Пушилин.

Ранее сообщалось, что армия России построила специальный логистический антидроновый коридор под Часовым Яром, который позволяет перебрасывать технику. Его протяженность составляет около двух километров, благодаря чему техника, а также военнослужащие оказываются надежно защищены.

7 февраля стало известно, что российские военные взяли под контроль большую часть Часова Яра, в частности, под их контроль перешли расположенные в городе больница и стадион. Российские военные перемещаются в центре города и по флангам населенного пункта.