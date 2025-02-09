Пушилин оценил обстановку в Часовом Яре

Вооруженные силы (ВС) России имеют тактические успехи в Часовом Яре. Об этом, оценивая обстановку в городе, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Пушилин оценил обстановку в Часовом Яре
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«Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», сообщил Пушилин.

Ранее сообщалось, что армия России построила специальный логистический антидроновый коридор под Часовым Яром, который позволяет перебрасывать технику. Его протяженность составляет около двух километров, благодаря чему техника, а также военнослужащие оказываются надежно защищены.

7 февраля стало известно, что российские военные взяли под контроль большую часть Часова Яра, в частности, под их контроль перешли расположенные в городе больница и стадион. Российские военные перемещаются в центре города и по флангам населенного пункта.