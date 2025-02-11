Наступление российских войск под Часовым Яром вместе с занятием Дзержинска (украинское название — Торецк) открывают путь к Константиновке. О тактическом значении успехов Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

« Ч а с о в Я р , т а м т о ж е е с т ь о п р е д е л е н н о г о р о д а у с п е х и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т , в о с о б е н н о с т и в с в я з к е с о с в о б о ж д е н и е м Д з е р ж и н с к а , в ы с т р а и в а т ь д а л ь н е й ш и е п е р с п е к т и в ы в н а п р а в л е н и и К о н с т а н т и н о в к и » , — з а я в и л р у к о в о д и т е л ь р е г и о н а .

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее на Украине сообщили, что российские войска укрепились у трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Константиновка. По словам бойца Вооруженных сил Украины с позывным Мучной, российские войска могут продолжить наступать в сторону Тарасовки и Новой Полтавки.