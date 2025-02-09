ВСУ повредили высоковольтное оборудование в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрелы Запорожской области, в результате чего повреждения получило высоковольтное оборудование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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« Н а в р е м я п р о в е д е н и я в о с с т а н о в и т е л ь н ы х р а б о т п р и н я т о р е ш е н и е в в е с т и в д е й с т в и е г р а ф и к в р е м е н н о г о о г р а н и ч е н и я п о т р е б л е н и я э л е к т р о э н е р г и и в с е л а х М и х а й л о в с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о о к р у г а : А л е к с а н д р о в к а , М а р ь я н о в к а , М о л о д е ж н о е , Н о в о н и к о л а е в к а , О к т я б р ь с к о е , П е р в о м а й с к о е , П о д г о р н о е , С л а д к о е » , — н а п и с а л о н .

По словам чиновника, веерные отключения будут применены с 10 февраля.

Он также заявил, что министерству энергетики области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.

Губернатор добавил, что объекты здравоохранения переключены на резервные источники электроснабжения.

7 февраля украинские военнослужащие атаковали высоковольтную электрическую подстанцию в городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области. В результате сооружение получило множественные повреждения.