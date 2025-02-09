Появление дронов над базой бундесвера связали с Россией

В Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появились неизвестные БПЛА, пишет Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным газеты, шесть беспилотников были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали. В Швезинге, где заметили дроны, находится центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера. Там тренируются немецкие и украинские военнослужащие.

« З д е с ь у к р а и н с к и е в о е н н ы е о с в а и в а ю т с и с т е м у П В О P a t r i o t , к о т о р у ю Г е р м а н и я у ж е ч а с т и ч н о п е р е д а л а У к р а и н е — ч е т ы р е п у с к о в ы е у с т а н о в к и и т р и п о л н ы х к о м п л е к с а с з а п а с н ы м и ч а с т я м и и р а к е т а м и » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

SZ уточняет, что все меры бундесвера против БПЛА оказались неэффективными. Сейчас в ВС проводят расследование по подозрению в шпионаже.

По мнению анонимных источников, дроны могли быть запущены «с кораблей в Северном или Балтийском морях», а к этому могла быть причастна Россия. Издание отмечает, что никаких доказательств, которые подтверждают эту версию, нет.

Это уже не первый подобный инцидент за последние месяцы. Так, в середине января около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии, а в прошлом декабре БПЛА пролетели над авиабазой США в ФРГ.