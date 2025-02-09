Российские войска отразили контратаки ВСУ в Курской области

Российская армия отразила три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные группировки войск «Север» нанесли удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах области. Потери вражеских сил на этом направлении за последние сутки превысили более 320 военнослужащих.

В ходе контратаки были уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были уничтожены пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

« В с е г о з а в р е м я б о е в ы х д е й с т в и й н а К у р с к о м н а п р а в л е н и и п р о т и в н и к п о т е р я л б о л е е 5 8 , 8 т ы с . в о е н н о с л у ж а щ и х , 3 5 5 т а н к о в , 2 5 9 б о е в ы х м а ш и н п е х о т ы , 2 0 4 б р о н е т р а н с п о р т е р а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

ВСУ начали контрнаступление в Курской области 6 февраля. По данным Минобороны, боевые действия начались в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Российские войска отразили атаки и сохранили контроль над двумя селами под Суджей.