Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украине, гремят взрывы на фоне воздушной тревоги.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы
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Об этом сообщают украинские СМИ. В частности, информация об этом опубликована в Telegram-канале телеканала «Общественное», передаёт РИА Новости.

«В Сумах были слышны звуки взрывов», пишет СМИ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ночью и рано утром 9 февраля ВС РФ устроили массированную атаку на вражеские объекты Украины. Взрывы на фоне воздушной тревоги гремели в городе Луцк Волынской области, Дубно Ровненской области, на территории Вознесенска Николаевской области, а также в Киеве.

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