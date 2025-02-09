Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Сумы

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украине, гремят взрывы на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщают украинские СМИ. В частности, информация об этом опубликована в Telegram-канале телеканала «Общественное», передаёт РИА Новости.

« В С у м а х б ы л и с л ы ш н ы з в у к и в з р ы в о в » , – п и ш е т С М И .

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ночью и рано утром 9 февраля ВС РФ устроили массированную атаку на вражеские объекты Украины. Взрывы на фоне воздушной тревоги гремели в городе Луцк Волынской области, Дубно Ровненской области, на территории Вознесенска Николаевской области, а также в Киеве.

Последние новости и всё самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».