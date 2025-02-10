Компании РФ представят новые образцы вооружения на Aero India 2025

Сегодня, 10 февраля, на авиабазе ВВС Индии Елаханка неподалеку от города Бангалор открывается крупнейшая в южной Азии международная авиакосмическая выставка Aero India 2025, где российские компании представят более 500 образцов вооружения и военной техники. Мероприятие, которое торжественно откроет министр обороны Индии Раджнатх Сингх, состоится уже в 15 раз и пройдет с 10 по 14 февраля. Индийские власти рассматривают авиасалон в качестве платформы для продвижения "сильной, уверенной и самодостаточной новой Индии", отметил Сингх.

Россия представит на Aero India 2025 успешно прошедшие боевое применение в ходе СВО новинки - экспортные версии истребителя пятого поколения - Су-57 и барражирующего боеприпаса "Ланцет". Средства ПВО будут представлены зенитно-ракетным комплексом большой дальности С-400 "Триумф" и ЗРК средней и малой дальности "Тор" в различных исполнениях. В числе доступных потенциальным зарубежным заказчикам авиационных средств поражения в Индию доставлены доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях современные ракеты. Среди них изделия для ведения боя в режиме "воздух-воздух" на дальних и ближних дистанциях - РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также "воздух-поверхность" - противокорабельная Х-35УЭ и новейшая малозаметная крылатая ракета Х-69.

Всего образцы своей продукции на Aero India 2025 привезли свыше 10 крупнейших российских оборонных холдингов. Как накануне сообщили во входящем в госкопропацию "Ростех" Рособоронэкспорте, Индия является стратегическим партнером России в Азиатско-тихоокеанском регионе и одним из ключевых партнеров в мире. "Только с 2005 по 2025 год Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на 50 миллиардов долларов, а общий объем поставок в эту страну российской продукции военного назначения составил около 80 миллиардов долларов", - отметили в российском спецэкспортере.

Индийским партнерам Россия предлагает масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов. "Готовы также обсуждать возможность совместного продвижения этой продукции в третьи страны", - заявил журналистам генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Гвоздем" Aero India 2025 обещает стать летная программа в исполнении российского истребителя Су-57Э, за штурвалом которого будет находиться летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. Как ранее заявил ТАСС замминистра обороны Индии Санджив Кумар, Индия ожидает "захватывающего" выступления Су-57. По его словам, Нью-Дели в настоящее время ведет оценку возможностей данного боевого самолета.

Индийское издание The Economic Times делает акцент на том, что "впервые в истории в ходе Aero India 2025 можно будет увидеть участие сразу двух самых продвинутых истребителей пятого поколения - российского Су-57 и американского F-35". Заметим, что в отличие от российского боевого самолета американский истребитель заявлен для участия в статической выставке, а его участие в летной программе пока не подтверждено.

Не исключено, что это связано с вопросами безопасности в связи с недавним крушением F-35 на Аляске, причины которого расследуются.

Как пишет газета The Hindustan Times, индийские ВВС и ВМС также представят в ходе выставки ранее закупленные в России боевые самолеты и вертолеты, включая МиГ-29К, Ка-31.