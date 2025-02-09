На Западе усомнились в пользе истребителей Mirage для ВСУ

Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Киеву, вряд ли изменят ход конфликта на Украине, сообщил журнал National Interest. Тем не менее, в издании добавили, что самолеты могут в некоторой степени усилить воздушные подразделения ВСУ.

С а м о л е т ы M i r a g e 2 0 0 0 в м е с т е с д о с т а в л е н н ы м и К и е в у и с т р е б и т е л я м и F - 1 6 , в о з м о ж н о , у с и л я т в о з д у ш н ы е п о д р а з д е л е н и я У к р а и н ы , н о н а х о д з а ш е д ш е г о в т у п и к т е к у щ е г о к о н ф л и к т а н е п о в л и я ю т , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

О доставке на Украину первых истребителей Mirage 2000 ранее сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов получили ВВС Украины.

В Ростехе отметили, что Mirage 2000, впервые поступивший Киеву, не сильно отличается от американского F-16 по летно-техническим характеристикам. При этом он значительно уступает современным истребителям в дальности работы по воздушным целям.

В компании также предположили, что, вероятно, Mirage 2000 будет использоваться Киевом только в глубоком тылу. Если Украина попытается их вывести в бой рядом с фронтом, то быстро их потеряет. Вместе с тем, по словам специалистов, французские истребители могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow.