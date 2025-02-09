На Западе усомнились в пользе истребителей Mirage для ВСУ
Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Киеву, вряд ли изменят ход конфликта на Украине, сообщил журнал National Interest. Тем не менее, в издании добавили, что самолеты могут в некоторой степени усилить воздушные подразделения ВСУ.
Самолеты Mirage 2000 вместе с доставленными Киеву истребителями F-16, возможно, усилят воздушные подразделения Украины, но на ход зашедшего в тупик текущего конфликта не повлияют, — отмечается в сообщении.
О доставке на Украину первых истребителей Mirage 2000 ранее сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов получили ВВС Украины.
В Ростехе отметили, что Mirage 2000, впервые поступивший Киеву, не сильно отличается от американского F-16 по летно-техническим характеристикам. При этом он значительно уступает современным истребителям в дальности работы по воздушным целям.
В компании также предположили, что, вероятно, Mirage 2000 будет использоваться Киевом только в глубоком тылу. Если Украина попытается их вывести в бой рядом с фронтом, то быстро их потеряет. Вместе с тем, по словам специалистов, французские истребители могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow.