Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

Вооруженные силы (ВС) России построили специальный логистический антидроновый коридор в зоне СВО, который позволяет перебрасывать технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Тоннель располагается под Часовым Яром — он защищает технику от FPV-дронов плотной сеткой. Его протяженность составляет около двух километров, благодаря чему техника, а также военнослужащие оказываются надежно защищены.

7 февраля стало известно, что российские военные взяли под контроль большую часть Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), в частности, под их контроль перешли расположенные в городе больница и стадион.

До этого стало известно, что подразделения армии России продвигаются в центре Часова Яра и по флангам населенного пункта. Сообщалось, что российские войска имели тактические успехи в микрорайоне «Новосеверный» и южнее урочища Долгое-II.