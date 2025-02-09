Индия захотела увидеть «захватывающее выступление» новейшего российского истребителя

Индия оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025.

Об этом заявил замминистра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар, его цитирует ТАСС.

« О ж и д а е м з а х в а т ы в а ю щ е г о в ы с т у п л е н и я С у - 5 7 н а а в и а ш о у [ A e r o I n d i a 2 0 2 5 ] » , — с к а з а л К у м а р .

По его словам, вопросы о том, будет ли Индия приобретать новейшие истребители, решат представители индийских вооруженных сил.

Обновленную летную программу истребителя пятого поколения Су-57Э на выставке Aero Indiа представит российский летчик-испытатель Сергей Богдан. Выставка пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе «Елаханка» в Индии.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что Воздушно-космические силы России будут использовать Су-57 минимум 50 лет.