Возможность иметь ядерное оружие Украина упустила в 1994 году в результате подписания Будапештского меморандума, а сегодня подобное и вовсе исключено, так как это лишит Киев поддержки стран Запада.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

« Ч т о б ы п о й т и с е й ч а с н а с о з д а н и е я д е р н о г о о р у ж и я , м ы д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о э т о п о т е р я в с е х п а р т н е р о в , в с е х п о с т а в о к о р у ж и я , [ а н т и р о с с и й с к и х ] с а н к ц и й п р и п е р в о м ж е м о м е н т е , к о г д а и х н у ж н о б у д е т п р о д л е в а т ь . Т о е с т ь я д е р н о е о р у ж и е — э т о т а б у . Ш а н с о с т а т ь с я я д е р н о й с т р а н о й у т р а ч е н в 1 9 9 4 г о д у » , — о т м е т и л б ы в ш и й р у к о в о д и т е л ь у к р а и н с к о г о в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о в е д о м с т в а .

Ранее Кулеба предложил сажать в тюрьму за государственную измену критиков Украины. В частности, экс-глава МИД признался, что его раздражают встречаемые им в интернете комментарии «Украина — херовое государство». При этом он отметил, что спокойно относится к личной критике в свой адрес, даже если она касается боевых действий и обвинений в потерях украинцев на фронте.